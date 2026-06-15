Svečana promocija u BKC-u Tuzla: Kruna akademskog puta za stotine studenata

U okviru obilježavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Tuzli će 18. juna 2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Tuzla organizovati Svečanu promociju bachelora i magistara, na kojoj će biti promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i Akademije ovog univerziteta.

Svečanost predstavlja završni čin njihovog akademskog puta, ali i potvrdu doprinosa Univerziteta u Tuzli obrazovanju i razvoju stručnih kadrova, posebno u godini jubileja kada se obilježava pola stoljeća rada i postojanja ove visokoškolske ustanove.

Promocije će biti organizovane u tri grupe: u 10:00 sati Medicinski i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, u 12:00 sati Rudarsko-geološko-građevinski, Pravni, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Filozofski, Ekonomski te Prirodno-matematički fakultet, a u 14:00 sati Tehnološki, Fakultet elektrotehnike, Mašinski i Farmaceutski fakultet.