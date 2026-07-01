Univerzitet u Tuzli promovisao 28 novih doktora nauka

Univerzitet u Tuzli promovisao je 28 novih doktora nauka, u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove.

Svečana promocija održana je na Filozofskom fakultetu, a događaj je okupio doktore nauka, njihove mentore, članove porodica, predstavnike akademske zajednice i brojne goste. Poručeno je da je riječ o jednom od najvažnijih akademskih događaja, jer nova naučna zvanja predstavljaju ulaganje u znanje, istraživanje i budućnost društva.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Adnan Omerović istakao je da se u društvu sve više prepoznaje potreba za kvalitetnim obrazovanjem i ozbiljnim naučnoistraživačkim radom.

“Želim kazati da je nastupio jedan novi trend u bosanskohercegovačkom društvu gdje se traži zaista kvalitet u obrazovanju i u naučnoistraživačkom radu. U tom kontekstu važno je konstatovati da su ovi ljudi proveli zaista ozbiljna istraživanja i da će ova istraživanja doprinijeti razvoju one oblasti u kojima je rađen doktorat, a da će to na koncu doprinijeti cijelom našem društvu”, kazao je Omerović.

Dodjela diploma za 28 novih doktora nauka nije samo završetak dugog obrazovnog puta, nego i početak nove odgovornosti. Od njihovih istraživanja očekuje se doprinos razvoju nauke, struke i šire zajednice, posebno u vremenu kada se znanje sve više posmatra kao jedan od ključnih temelja društvenog napretka.

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić naglasio je da doktorska titula predstavlja krunu dugogodišnjeg rada, istraživanja i odricanja.

“To je zaista velika kruna na kraju obrazovnog procesa od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, magisterija i onda doktorskog studija, izrade i doktorske disertacije jedne osobe koja u međuvremenu stotine sati provede istražujući u laboratorijama, bibliotekama, u pisanju svoje disertacije i svojih radova i samo ljudi koji imaju poseban poriv u sebi koji je ostalima teško shvatljiv jer je neuobičajan, mogu tu vrstu žrtve podnijeti”, rekao je Karić.

Promovisani doktori nauka predstavljeni su kao nosioci novih ideja i ljudi od kojih se očekuje da stečeno znanje primijene u akademskoj zajednici, struci i društvu. Čestitke su upućene i njihovim porodicama, mentorima i svima koji su im tokom školovanja pružali podršku.

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović poručila je da je ulaganje u znanje istovremeno i ulaganje u budućnost.

“Ulaganje u znanje je ulaganje u budućnost, a naši doktori nauka danas koji će biti promovisani su ustvari nosioci novih ideja, inovacija, ali i nekih pozitivnih promjena. Stoga u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime svim promovisanim doktorima nauka od srca čestitam, uz želju da i dalje budu dobri ambasadori znanja, kreatori ideja i da doprinose svojim radom, trudom i zalaganjem razvoju i akademske zajednice Univerziteta u Tuzli, cijelog društva, ali i Bosne i Hercegovine”, istakla je Mijatović.

Među promovisanim doktorima nauka bio je i Amar Skakić, koji je istakao da ovaj uspjeh nosi posebnu odgovornost prema ljudima koji su mu bili podrška.

“Da vam iskren budem, relativno mlad sam to postigao, tako da je još uvijek neka doza i treme i doza odgovornosti prema svim ljudima koji su bili tu oko mene i koji su bili moja podrška, tako da njima sve ovo i dugujem”, kazao je Skakić.

Doktorica nauka Tijana Ahmetović naglasila je da put do ove titule nije bio jednostavan, ali da rezultat ima posebnu vrijednost.

“Put ka ovoj tituli nije bio jednostavan. Nije bilo jednostavno par godina spavati po par sati, izbalansirati život koji teče i tražiti stopostotnu uključenost i predanost. Međutim, ono što mi ostavljamo budućim generacijama je neprocjenjivo”, rekla je Ahmetović.

Iza svečane promocije ostaju godine rada, odricanja i podrške, ali i obaveza da stečeno znanje bude usmjereno ka razvoju zajednice. Za 28 novih doktora nauka ovo je završetak jednog zahtjevnog akademskog puta, ali i početak nove profesionalne i naučne odgovornosti.