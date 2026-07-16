Univerzitet u Tuzli prima još 273 studenta, školarina 100 KM

Dodatni upis na Univerzitet u Tuzli omogućit će da još 273 kandidata u akademskoj 2026/2027. godini studiraju na jednom od šest fakulteta na kojima su ispunili formalne uslove za prijem.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se povećava ranije utvrđeni broj mjesta za upis. Riječ je o kandidatima koji se nalaze na konačnim rang-listama, ali zbog ograničenih kvota nisu bili obuhvaćeni prvobitnim planom upisa.

Najviše dodatnih mjesta odobreno je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, gdje će priliku za upis dobiti još 98 kandidata. Na Farmaceutskom fakultetu bit će primljeno dodatnih 60, na Pravnom 53, na Ekonomskom i Filozofskom po 29, a na Prirodno-matematičkom fakultetu još četiri kandidata.

Dodatni upis na 11 studijskih programa

Odluka obuhvata studijske programe logopedije i audiologije, specijalne edukacije i rehabilitacije, ekonomije, farmacije, kozmetologije, razredne nastave, predškolskog odgoja i obrazovanja, socijalnog rada, psihologije, prava i biologije.

Kandidati će biti upisani u statusu redovnih studenata koji se sami finansiraju. Izuzetak je jedan kandidat na Pravnom fakultetu koji će biti upisan kao vanredni student.

Naučno-nastavna vijeća fakulteta prethodno su potvrdila da raspolažu potrebnim prostorom, nastavnim kadrom i tehničkim uslovima te da prijem dodatnih studenata neće ugroziti kvalitet i redovno odvijanje nastave.

Odlukom se upisna politika Univerziteta u Tuzli prilagođava interesovanju kandidata, posebno na studijskim programima na kojima je broj prijavljenih bio veći od ranije odobrenih kvota.

Samofinansirajući studenti plaćat će 100 KM po semestru

Vlada TK dala je i prethodnu saglasnost na izmjenu odluke kojom se uređuju participacija i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa koji se sami finansiraju, a koji u akademskoj 2026/2027. godini prvi put upisuju prvu godinu studija, plaćat će školarinu u istom iznosu kao studenti koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Školarina će iznositi 100 KM po semestru, odnosno ukupno 200 KM za jednu akademsku godinu.

Odobreni dodatni upis na Univerzitet u Tuzli tako će kandidatima koji su ostvarili potreban rezultat omogućiti nastavak obrazovanja na željenom studijskom programu, uz znatno povoljnije troškove studiranja.