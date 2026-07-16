Studenti medicine iz deset država na stručnoj praksi u UKC Tuzla

Studenti medicine u UKC Tuzla ovog ljeta stiču praktična znanja i upoznaju rad zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini kroz međunarodni program studentske razmjene.

Na stručnoj praksi u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno boravi 16 studenata iz Španije, Italije, Ukrajine, Turske, Slovačke, Rusije, Grčke, Švicarske, Meksika i Brazila.

Direktor UKC-a Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić organizovao je prijem i radni sastanak sa studentima, tokom kojeg ih je upoznao sa organizacijom rada ustanove, njenim stručnim kapacitetima, razvojnim projektima i planovima za unapređenje zdravstvenih usluga i medicinske edukacije.

Boravak studenata realizuje se na osnovu Memoranduma o saradnji između UKC-a Tuzla i Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini, BoHeMSA LC Tuzla, koje djeluje pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Razmjena se provodi kroz međunarodne programe SCOPE, namijenjen profesionalnoj razmjeni, i SCORE, koji je usmjeren na istraživački rad. Oba programa djeluju u okviru Međunarodne federacije udruženja studenata medicine.

Studenti medicine u UKC Tuzla uče od domaćih ljekara

Tokom boravka u Tuzli studenti imaju priliku pratiti savremene dijagnostičke i terapijske procedure, prisustvovati radu klinika i učiti od ljekara i drugih zdravstvenih profesionalaca.

Umihanić je istakao da programi međunarodne razmjene doprinose prepoznatljivosti UKC-a Tuzla kao ustanove koja, osim liječenja pacijenata, razvija i obrazovanje budućih zdravstvenih radnika.

„Na raspolaganje smo stavili stručne i nastavne kapacitete naše ustanove kako bi studenti imali priliku učiti od naših ljekara, prisustvovati savremenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama te steći nova znanja i iskustva“, kazao je Umihanić.

Prema njegovim riječima, ovakvi programi otvaraju prostor za nove zajedničke projekte, razmjenu iskustava i jačanje međunarodne saradnje u oblasti medicine.

1 od 2

Studenti zadovoljni stručnim i kulturnim iskustvom

Studentica Kalila Hörler iz Švicarske kazala je da je boravak u UKC-u Tuzla ispunio njena očekivanja te da svakodnevno ima priliku vidjeti i naučiti nešto novo.

Posebno je istakla ljubaznost ljudi koje je upoznala i mogućnost da tokom prakse bolje upozna drugačiju kulturu i zdravstveni sistem.

Pozitivna iskustva prenio je i Ahmet Berke Aladag iz Turske, student četvrte godine medicine iz Burse, koji praksu obavlja na Klinici za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju.

Aladag je naveo da su mu ljekari i specijalizanti tokom operativnih zahvata postupke objašnjavali na engleskom jeziku, što mu je omogućilo kvalitetnije praćenje rada i sticanje novih znanja.

Osim stručnog dijela, pohvalio je organizaciju studentske razmjene, upoznava