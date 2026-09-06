Bike Fest Panonika Tuzla počinje u petak: Bajkeri, koncerti i defile kroz grad

Bike Fest Panonika Tuzla bit će održan od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima, a trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike.

Program počinje u petak, 11. septembra, u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju. Tokom dana planirano je druženje i kupanje na jezerima, dok večernji muzički program počinje u 20 sati.

Na bini će prve večeri nastupiti Infuzija, Fredies Friends i Riff, uz Go Go Dance program.

Najviše sadržaja planirano je za subotu, 12. septembra. Tokom dana bit će organizovani DJ Pjena Party, bajkerske igre i takmičenja, a nakon ručka slijedi dodjela nagrada i zahvalnica.

Poseban dio programa zakazan je za 17:55 sati pod nazivom „Bukom motora protiv tišine ALS-a“, kojim će bajkeri pružiti podršku obilježavanju Dana borbe protiv ALS-a.

Nakon toga, u 18 sati, uslijedit će tradicionalni defile motociklista kroz Tuzlu, jedan od najatraktivnijih dijelova manifestacije.

Večernji koncertni program u subotu počinje u 19:30 sati, a nastupit će Arterije, KillerFace, Bombaj Štampa i Sinhro. Program će biti upotpunjen Go Go Dance nastupom i vatrometom.

Bike Fest Panonika Tuzla završava u nedjelju, 13. septembra, doručkom za bajkere i ispraćajem gostiju.

Ulaz za bajkere bit će besplatan, kao i obroci tokom manifestacije, dok će ulaz za građane iznositi 10 KM.

Za pobjednike bajkerskih igara osigurane su i nagrade, među kojima su sedmodnevno ljetovanje na Jadranu, kacige, koferi i druga oprema.

Nagrade su predviđene i za najudaljeniji i najbrojniji klub, najstarijeg bajkera sa vozačkom dozvolom A kategorije, kao i za prvu bajkericu koja u petak nakon otvaranja kampa motorom uđe u kamp.