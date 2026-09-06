Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom

energijom

Dana 07.09.2026. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Radeta Peleša, Radojke Lakić i Aleja Alije Izetbegovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Čaklovići, Sarajac, Babajići, Vasići, Bare i Simin Han u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

– u naseljima: Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.

2. Grada Živinica u naselju Ciljuge – Stara Pruga (Bare) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljjima: Brateljevići, Drinjače i Hotani u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

4. Općine Banovići u naselju Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 08.09.2026. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Srpska varoš i dio ulica Kulina bana i Šetalište Slana banja u vremenu od 08:00 do 11:00

sati.

-u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 08:00 do 16. 00 sati.

– u naseljima: Čaklovići, Sarajac, Babajići, Vasići, Bare i Simin Han u vremenu od 08:00 do 09:00 i

14:30 do 16:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Tarevo,Čitluk,Luke-Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:30 do

15:00 sati.