Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom
energijom

Dana 07.09.2026. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:
– u ulicama: Radeta Peleša, Radojke Lakić i Aleja Alije Izetbegovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u naseljima: Čaklovići, Sarajac, Babajići, Vasići, Bare i Simin Han u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
– u naseljima: Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.
2. Grada Živinica u naselju Ciljuge – Stara Pruga (Bare) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
3. Općine Kladanj u naseljjima: Brateljevići, Drinjače i Hotani u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.
4. Općine Banovići u naselju Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
Dana 08.09.2026. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Srpska varoš i dio ulica Kulina bana i Šetalište Slana banja u vremenu od 08:00 do 11:00
sati.
-u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 08:00 do 16. 00 sati.
– u naseljima: Čaklovići, Sarajac, Babajići, Vasići, Bare i Simin Han u vremenu od 08:00 do 09:00 i
14:30 do 16:00 sati.
2. Općine Kladanj u naseljima: Tarevo,Čitluk,Luke-Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:30 do
15:00 sati.

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