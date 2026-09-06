Još sutra traju prijave za program „Mladi u biznisu“ u Tuzlanskom kantonu

Mladi u biznisu program za područje Tuzlanskog kantona prima prijave još sutra, 7. septembra, a namijenjen je mladima od 18 do 35 godina koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti nedavno registrovani poslovni poduhvat.

Javni poziv realizuju Investicijska fondacija Impakt, Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO i Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD.

U okviru programa učesnicima je osigurano šest dana online poduzetničke obuke, stručna i mentorska podrška, kao i pomoć u pripremi i predstavljanju poslovnih ideja pred stručnom komisijom.

Za najbolje poslovne poduhvate osiguran je i nagradni fond u ukupnom iznosu od 2.000 KM.

Na poziv se mogu prijaviti mladi sa područja Tuzlanskog kantona koji tek planiraju pokrenuti biznis, ali i oni koji već imaju poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci.

U procesu ocjenjivanja poslovnih ideja učestvovat će i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Finansijsku podršku programu pružaju Evropska unija, Luksemburg i Italija preko Centralnoevropske inicijative.

Rok za prijavu na program Mladi u biznisu ističe sutra, 7. septembra 2026. godine.