Sve više mladih u Bosni i Hercegovini razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa, ali prvi koraci često su i najteži. Upravo zato u Tuzli je održan događaj „Mladi u biznisu“, gdje su mladi poduzetnici i oni koji tek razvijaju svoje ideje imali priliku dobiti savjete, edukaciju i podršku za pokretanje vlastitog posla.

Mladi u biznisu: Podrška za ideje koje mogu postati uspješne priče

Pokrenuti vlastiti biznis za mnoge mlade znači preuzeti rizik, ali i otvoriti vrata novim mogućnostima. Događaj „Mladi u biznisu“ organizovali su Mikrokreditna fondacija MiBOSPO, Investicijska fondacija IMPAKT i Evropska banka za obnovu i razvoj, s ciljem da mladima približe proces registracije, vođenja i razvoja biznisa. Elnur Halubašić je upravo uz njihovu podršku otvorio firmu koja se bavi projektovanjem i instalacijom sistema za tretman vode.

„Svoj biznis sam pokrenuo prošle godine u oktobru i već sedam mjeseci poslujemo stabilno i nadamo se novim prilikama. Danas sam tu kao panelista. Želim da pomognem mladim ljudima koji nisu još uvijek donijeli odluku da li da pokrenu svoj biznis. Želim da podijelim svoja iskustva u tome”, kazao je Elnur Halubašić, panelista.

A Elnur nije jedini. Svoje iskustvo s pokretanjem vlastitog biznisa, s mladima je podijelio i Ademir Imširović, koji kaže da podrška mladima u biznisu može biti presudna, posebno na samom početku.

„Što se tiče podrške, ja sam sam osnovao biznis, kasnije zbog nekih svojih daljih angažmana i nekih planova imao sam podršku MI-BOSPO-a, kasnije IMPAKTA, tako da sam prošao poslovni plan IMPAKTA i ja sam zahvalan i IMPAKTU i MiBOSPO-u svakako”, rekao je Ademir Imširović, panelista.

Iskustva mladih koji su već napravili prve poslovne korake važna su onima koji tek razmišljaju o registraciji obrta ili firme.

„Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva, ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da pokrenem svoj biznis, a moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopraonicom. Znači taj autoservis će se zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje, isto tako nove kadrove zapošljavamo, gledamo da to bude nešto novo kod nas ovdje”, govori Šimo Kulić.