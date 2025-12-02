MI-BOSPO ReFresh novogodišnja akcija

Kad vam treba brzi keš, ništa ne brinite tu je ReFresh.

Brzo, jednostavno i pouzdano uz ReFresh novogodišnju akcijsku ponudu kredita ostvarite svoje male i velike odluke, i pri tome praznike provedite u lijepom raspoloženju.

Ispratite staru, i dočekajte godinu novu uz ReFresh akcijsku ponudu ovu.

ReFresh je novogodišnja akcijska ponuda mikrokredita koja se ne propušta. Akcija počinje 01.12.2025. godine i traje do 31.01.2026. godine. Mikrokredit ReFresh je iznosa od 1.000 do 4.000 KM. Rok otplate do 36 mjeseci. Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna, na ovom kreditnom proizvodu iznosi: 23% za iznose od 1.000 KM do 3.000 KM, a 18% za iznose od 3.001 KM do 4.000 KM. Nema provizije za obradu mikrokredita. Postoji mogućnost korištenja grace perioda do 3 mjeseca.

U nastavku primjeri za iznose 1.000, 2.000., 3.000 i 4.000 KM.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogi nastati po osnovu obrade mikrokredita. Za potrebe primjera, ukalkulisan dodatni trošak u iznosu od 10 KM (npr. mjenica i/ili ovjera dokumentacije; obaveza ovjere dokumentacije odnosi na područja ureda u Federaciji BiH). Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Za više informacija molimo vas obratite se kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.

*Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu. Mikrokrediti se ne indeksiraju.

*Ukupno zaduženje po mikrokreditu predstavlja ukupni iznos koji korisnik mikrokredita plaća.

MI-BOSPO je dostupan na društvenim mrežama: Viber, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube.

Potražite nas i na mrežama, u svakom momentu možete postaviti pitanje ili poslati zahtjev za kredit putem Vibera, Facebooka, Instagrama ili poslati zahtjev putem kontakt forme na web stranici www.mi-bospo.org.

MI-BOSPO, inspirisani Vašim uspjehom!