MI BOSPO Riznica: Nova platforma podrške ženama u biznisu u BiH

Platforma MI BOSPO Riznica za žene u biznisu postaje važan prostor podrške i ohrabrivanja poduzetnica, posebno onih koje ulaze u prve faze razvoja vlastitog biznisa. Kroz ovu poslovnu emisiju naglašava se koliko žensko poduzetništvo doprinosi ekonomskom napretku, ali i koliko snažno oblikuje zajednice u kojima žene žive i rade.

Društveni izazov i odgovornost

Direktor mikrokreditne fondacije MI BOSPO Safet Husić ističe da žensko poduzetništvo nije samo ekonomsko pitanje, već i društveni izazov i odgovornost. Riječ je o polju u kojem se ogleda povjerenje jednog društva u kreativnost i potencijal svih njegovih članova, bez obzira na spol. Zbog toga MI BOSPO godinama prati žene koje pokreću promjene, a kroz Riznicu dodatno jača njihovu vidljivost i ulogu u ekonomskom životu.

Kroz emisiju se posebno naglašava i partnerski rad sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE). Menadžerica za investiranje EFSE fonda Amra Omeragić podsjeća da žene i dalje imaju manje pristupa finansiranju te da se suočavaju s preprekama koje usporavaju njihov poslovni razvoj. U tom smislu, EFSE zajedničkim ulaganjima, tehničkom podrškom i partnerskim projektima želi otvoriti vrata inkluzivnijem poslovnom okruženju u kojem žene poduzetnice imaju jednaku šansu za rast.

Razmjena iskustava i umrežavanje poduzetnica

Poseban akcenat stavljen je i na vrijednost znanja i umrežavanja. Marketing menadžerica MI BOSPO Dragana Lukić naglašava da Riznica donosi prostor u kojem poduzetnice mogu razmijeniti iskustva, dobiti stručne savjete i graditi mreže koje su često presudne za trajnost i uspjeh jednog posla.

Riznica MI BOSPO tako postaje platforma koja otvara nove mogućnosti ženama širom Bosne i Hercegovine, nudeći podršku, edukaciju i zajednicu istomišljenica. Snaga njihovih ideja i hrabrosti preliva se na širi društveni napredak, potvrđujući da ulaganje u žene znači ulaganje u budućnost cijelog društva.