/FOTO/ Kako je protekao 2. dan Sajma LIST: Zabava uz Palačinkijadu u Lukavcu

Drugi dan Sajma LIST u Lukavcu protekao je u znaku dobre atmosfere, druženja i Palačinkijade, koja je ispred Sportske dvorane okupila učenike ugostiteljskih škola i brojne posjetioce.

Miris palačinaka, kreativne dekoracije i takmičarski duh obilježili su sajamski dan, tokom kojeg su mladi kuhari pokazali spretnost, znanje i maštovitost u pripremi slanih i slatkih palačinaka.

Palačinkijada je i ove godine bila jedan od najposjećenijih sadržaja Sajma LIST, a takmičenje je učenicima pružilo priliku da predstave ono što uče kroz školovanje, razmijene iskustva i pokažu se pred publikom.

Prvo mjesto osvojili su učenici Mješovite srednje škole Gračanica, drugo mjesto pripalo je učenicima JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj, dok su treće mjesto osvojili učenici JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla.

Osim takmičarskog dijela, drugi dan Sajma LIST protekao je i u druženju, razgovorima izlagača i posjetilaca, te obilasku sajamskih štandova. Sajam je i ove godine okupio brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, a posjetioci su imali priliku upoznati različite turističke, ugostiteljske i ekološke sadržaje.

Sajam LIST nastavlja se trećim danom, uz bogat i raznovrstan program.