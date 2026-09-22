Sloboda ponovo protiv Radnika, ovaj put u Kupu FBiH

Nedžida Sprečaković
Sloboda ponovo protiv Radnika, ovaj put u Kupu FBiH
Sloboda ponovo protiv Radnika, ovaj put u Kupu FBiH

Sloboda će u srijedu, 23. septembra, ponovo ugostiti Radnik iz Hadžića na stadionu Tušanj, a utakmica počinje u 15:30 sati.

Tuzlanski crveno-crni nemaju mnogo vremena za odmor, jer ih nakon ligaškog duela protiv istog protivnika očekuje novi susret, ovoga puta u okviru Kupa Federacije Bosne i Hercegovine.

Sloboda protiv Radnika za prolazak dalje u Kupu FBiH

Iako se protivnik i mjesto odigravanja utakmice ne mijenjaju, značaj ovog susreta bit će drugačiji, jer će se odlučivati o nastavku takmičenja u Kupu FBiH.

Iz FK Sloboda pozvali su navijače da i u srijedu dođu na Tušanj i pruže podršku ekipi.

Utakmica između Slobode i Radnika iz Hadžića počinje u 15:30 sati.

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