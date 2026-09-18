FK Sloboda na Tušnju dočekuje Radnik, poznat raspored 6. kola Prve lige FBiH

FK Sloboda u subotu na Tušnju dočekuje Radnik iz Hadžića u okviru 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, koje donosi nekoliko zanimljivih susreta i nastavak borbe za bodove u vrhu i donjem dijelu tabele.

Utakmica FK Sloboda – Radnik Hadžići počinje u 15:30 sati, a Tuzlaci će pred svojim navijačima tražiti pozitivan rezultat i nove bodove u prvenstvu.

Šesto kolo bit će odigrano tokom subote i nedjelje, dok su za dva susreta osigurani direktni televizijski prijenosi.

FK Sloboda pred domaćom publikom

Pored utakmice FK Sloboda i Radnika, u subotnjem programu od 15:30 sati sastaju se Bratstvo i Tomislav, Čapljina i Rudar Kakanj te Igman i Vitez.

U istom terminu u Bihaću će igrati Jedinstvo i TOŠK, a taj susret bit će moguće pratiti u direktnom prijenosu. Jedinstvo nakon pet odigranih kola još nema poraz i osvojilo je devet bodova, dok TOŠK u Bihać stiže nakon četiri uzastopna poraza.

Najviše pažnje u nedjeljnom programu privlači duel Posušja i GOŠK-a, ekipa koje se nalaze pri vrhu prvenstvene tabele. Posušje je drugoplasirano, a GOŠK zauzima treću poziciju, pa njihov međusobni susret može imati značaj u borbi za najviši plasman i povratak u Premijer ligu BiH.

Utakmica na Mokrom Docu počinje u 19 sati i bit će prenošena na MyTV.

Nedjeljni program od 15:30 sati donosi još susrete Stupčanice i Budućnosti te Travnika i Zvijezde Gradačac.