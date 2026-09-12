Sloboda danas protiv Zvijezde: Tuzlaci gostuju u Srebreniku

Fudbaleri Slobode danas nastavljaju prvenstvenu sezonu utakmicom protiv Zvijezde Gradačac.

Susret 5. kola WWIN Prve lige Federacije BiH bit će odigran na Gradskom stadionu u Srebreniku, a početak utakmice zakazan je za 16 sati.

Crveno-crni u ovaj susret ulaze s ciljem da osvoje nove bodove, dok će Zvijezda pred domaćom publikom tražiti priliku za pobjedu.

Iz Slobode su pozvali navijače da pruže podršku ekipi i budu uz crveno-crne u današnjem susretu.

Utakmica Zvijezda Gradačac – Sloboda Tuzla počinje u 16 sati.