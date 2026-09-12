Fond FBiH raspisuje dva javna poziva: Dostupna dva miliona KM za građane i kupovinu električnih vozila

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisat će dva javna poziva za 2026. godinu, za koje je osigurano ukupno dva miliona KM.

Za mjere energijske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 miliona KM. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata.

Drugi javni poziv odnosi se na sufinansiranje kupovine novih električnih vozila, za šta je osigurano 500.000 KM. Pravo prijave imat će fizička i pravna lica, kao i obrti i srodne djelatnosti.

Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra 2026. godine, a prijave će biti moguće podnositi do utroška raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. decembra.

Aplikacija za elektronsko podnošenje prijava bit će otvorena 16. septembra u 8 sati. Zainteresovani će od tada moći dostavljati zahtjeve i potrebnu dokumentaciju elektronskim putem.

Detaljni uslovi, kriteriji i potrebna dokumentacija bit će dostupni na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH i putem sistema za elektronsko podnošenje prijava.