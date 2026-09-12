Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

RTV SLON

Dnevni kviz RTV Slon završio je ovosedmični nagradni ciklus, koji je trajao od ponedjeljka, 7. septembra, do petka, 11. septembra 2026. godine.

Tokom pet radnih dana svakog jutra objavljivali smo novi kviz sa pet pitanja. Čitaoci su provjeravali znanje iz sporta, poznavanja Bosne i Hercegovine, filma, muzike, zabave, svijeta oko nas i općeg znanja, a istovremeno su učestvovali u izboru dobitnika sedmične nagrade.

Dobitnica nagrade, kuhinjskog sjecka WT022, je čitateljka Medina koja je učestvovala koristeći e-mail adresu [m……[email protected]]. Dobitnica će o nagradi i načinu preuzimanja biti obaviještena putem e-maila.

Novi sedmični ciklus Dnevnog kviza počinje u ponedjeljak, 14. septembra. Svakog radnog dana na portalu RTV Slon objavljujemo novi nagradni kviz sa pet pitanja i pet ponuđenih odgovora.

I naredne sedmice igramo se, provjeravamo znanje i nagrađujemo naše čitaoce.

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Počinje nagradni Dnevni kviz RTV Slon, svakog radnog dana nova pitanja

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