Bike Fest u Tuzli danas donosi defile motociklista, rock koncerte i bajkerske igre

Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa, a posjetioce na kompleksu Panonskih jezera očekuju bajkerske igre, takmičenja, veliki defile motociklista ulicama grada i večernji rock koncerti.

Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026 počela je jučer, a u organizaciji Moto kluba „Tuzla“ i JP Pannonica Tuzla okuplja bajkere i ljubitelje rock muzike iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Današnji program počinje druženjem bajkera, dok će od 13 do 17 sati biti održani DJ pjena party, bajkerske igre i različita takmičenja. Podjela nagrada i zahvalnica planirana je od 17 sati.

Poseban dio programa zakazan je za 17:55 sati pod nazivom „Bukom motora protiv tišine ALS-a“, kojim će bajkeri pružiti podršku Udruzi „Neuron“. Simboličnom bukom motora žele skrenuti pažnju na borbu protiv ove bolesti.

Jedan od najatraktivnijih dijelova manifestacije slijedi u 18 sati, kada će motociklisti krenuti u tradicionalni defile ulicama Tuzle.

Bike Fest u Tuzli večeras nastavlja koncertnim programom od 19:30 sati. Na bini će nastupiti Arterije, KillerFace, Bombaj Štampa i Sinhro, a program će upotpuniti Go Go Dance i vatromet.

Za bajkere je osiguran besplatan ulaz, kao i obroci, dok su nagrade pripremljene za najbolje učesnike bajkerskih igara, najudaljeniji i najbrojniji klub, najstarijeg bajkera i druge učesnike.

Ulaz za građane iznosi 10 KM, a moguć je na južnoj kapiji Panonike, preko pješačkog prelaza iz Gradskog parka i na zapadnom ulazu Lovac.

Organizatori podsjećaju da turiranje i pucanje iz motocikala nakon 20 sati nije dozvoljeno ni u kampu niti na ulicama Tuzle.

Bike Fest u Tuzli završava sutra, 13. septembra, kada je od 8 sati planiran doručak za bajkere i ispraćaj gostiju.