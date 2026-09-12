Saobraćaj u BiH bez većih zastoja, na više dionica traju radovi

Saobraćaj u BiH jutros se na većini puteva odvija bez vanrednih ograničenja, po pretežno suhim, a mjestimično mokrim i klizavim kolovozima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez na područjima gdje pada kiša, kao i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Za sva motorna vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, pa se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1, na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Na magistralnim putevima Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Usporen saobraćaj, uz naizmjenično propuštanje vozila, evidentiran je na dionicama Jajce–Crna Rijeka u Podmilačju, Bugojno–Novi Travnik na Rostovu, Podromanija–Sumbulovac preko Romanije te Mostar–Čitluk–brdo Hum.

Saobraćaj u BiH na graničnim prelazima protiče uz zadržavanja putničkih vozila od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz Evropske unije, EES, moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.