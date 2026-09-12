U Mostaru je večeras preminuo Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta i jedan od simbola ovog grada.

Centar za mir oprostio se od Balića, ističući njegov značaj za Mostar, Stari most i generacije Mostaraca.- Umro je naš veliki prijatelj, saradnik i naš Mimar mira, Emir Balić, čovjek čije ime ostaje zauvijek utkano u Stari most, Neretvu i Mostar – objavio je Centar za mir. Simbol Mostara

U objavi se navodi da je Balić bio mnogo više od čuvenog skakača te da je predstavljao simbol grada, njegove hrabrosti, prkosa, tradicije i posebnog mostarskog duha.

– Bio je mnogo više od čuvenog skakača. Bio je simbol jednog grada, njegove hrabrosti, prkosa, tradicije i posebnog mostarskog duha. Njegovi skokovi sa Starog mosta nisu bili samo sportski podvig, bili su dio identiteta Mostara, prizor koji je ostajao u sjećanju generacijama. Emir je pripadao onim rijetkim ljudima koji za života postanu legenda. Sa Starog mosta letio je prema Neretvi hrabro i dostojanstveno, a danas je otišao u svoju posljednju tišinu, ostavljajući iza sebe uspomene koje neće izblijedjeti. I nakon teških kazamata HVO-a kroz koje je prošao, smogao je snage da mu mržnja ne osvoji srce. Mostar se tako oprašta od jednog od svojih velikih simbola – navodi se u objavi.