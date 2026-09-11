/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 11. septembar

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovaj petak, 11. septembar 2026. godine.

Među najvažnijim temama je optužnica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv sedam osoba u predmetu koji se odnosi na požar u Domu penzionera Tuzla, u kojem je u novembru prošle godine život izgubilo 17 korisnika Doma.

U današnjem izdanju donosimo i priču o testnim izborima u Tuzli, gdje su birači mogli isprobati nove izborne tehnologije i upoznati se s procedurama koje ih očekuju na Općim izborima 4. oktobra.

Pažnju je obilježio i mirni protest majki Srebrenice u Tuzli, sa kojeg je upućena poruka da veličanje ratnih zločinaca ponovo otvara rane porodicama žrtava i da se utvrđene činjenice ne smiju negirati.

U dnevniku Crno i bijelo donosimo i druge aktuelnosti iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, informacije iz oblasti sigurnosti, komunalnih tema i sporta, kao i pregled najčitanijih sadržaja na portalu rtvslon.ba.

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