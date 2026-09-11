Forto pred proteste prijevoznika: Prijevoznici nisu migranti

Pred najavljenje proteste prijevoznika oglasio se Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Protesti prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije najavljeni su za 14. septembar na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, a povod je primjena šengenskog pravila 90/180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je da problem profesionalnih vozača prevazilazi sam transportni sektor i da se u njegovo rješavanje moraju aktivnije uključiti nadležne institucije.

Za razliku od ranijih protesta, ovog puta riječ je o koordinisanoj akciji prijevoznika iz četiri zemlje regiona. Prethodni protesti ispred Delegacije Evropske unije u BiH, kako se navodi, nisu doveli do konkretnog rješenja.

Forto je naglasio da Bosna i Hercegovina ne može jednostrano mijenjati šengenska pravila, jer o njima odlučuju Evropska unija i države članice Šengenskog prostora.

„Naš posao je da zastupamo interese naših prijevoznika i koristimo svaki politički i diplomatski kanal koji imamo, ali rješenje mora doći s evropskog nivoa“, poručio je Forto.

Problem pravila 90/180 dana

Profesionalni vozači iz zemalja Zapadnog Balkana duže vrijeme upozoravaju da ih primjena pravila 90/180 dana dovodi u težak položaj. Prema ovom režimu, boravak u Šengenskom prostoru ograničen je na 90 dana u okviru 180 dana, iako profesionalni vozači u EU ulaze zbog obavljanja međunarodnog transporta.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH navodi da je ovaj problem već otvorilo direktno sa Evropskom komisijom, da je inicirana regionalna koordinacija i održano više razgovora sa evropskim institucijama.

Aktivnosti su vođene i prema Hrvatskoj, gdje se ovaj problem posebno odražava na profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.

Hrvatska je u maju ove godine usvojila izmjene Zakona o strancima kojima je stvoren pravni osnov za uvođenje posebnih dugoročnih viza za profesionalne vozače iz BiH i drugih zemalja regiona. Očekuje se i donošenje pravilnika koji bi omogućio primjenu tih izmjena.

Međutim, iz Ministarstva ističu da takvo rješenje ne rješava problem na nivou cijelog Šengenskog prostora.

Forto pozvao na nastavak dijaloga

Forto je poručio da razumije razloge zbog kojih su prijevoznici najavili proteste, ali je istovremeno pozvao na nastavak razgovora sa Evropskom komisijom i državama članicama EU.

Prema njegovim riječima, određeni pomaci već postoje, posebno kada je riječ o prihvatanju stava da profesionalni vozači ne ulaze u Evropsku uniju kao turisti, ne predstavljaju migrantski rizik i ne koriste socijalne sisteme zemalja članica.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pozvalo je prijevoznike da od 14. septembra, umjesto protesta, zajedno nastave intenzivniji dijalog sa evropskim institucijama.

Ipak, protesti prijevoznika za sada ostaju najavljeni, a prijevoznici očekuju sistemsko rješenje koje bi njihov rad tretiralo drugačije od uobičajenog režima kratkotrajnog boravka.