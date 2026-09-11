Pritvor zbog nasilničkog ponašanja u krugu Rudnika Dubrave

Nasilničko ponašanje u krugu Površinskog kopa Dubrave razlog je zbog kojeg je Općinski sud u Živinicama odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenom B.S.

Kako je saopćeno iz Suda, osumnjičeni se tereti da je 2. septembra, između 18 i 19 sati, došao u krug Pogona Dubrave RMU „Kreka“ Tuzla, u blizinu trake za odvoz jalovinskog materijala.

Nakon što su ga zaposlenik rudnika zadužen za obezbjeđenje i zaposlenik zaštitarske agencije upozorili da se udalji iz kruga rudnika, osumnjičeni im je, prema navodima iz sudskog rješenja, upućivao pogrdne riječi.

Sumnja se i da je potom metalnim lancem fizički napao jednu osobu i nanio joj lakšu tjelesnu povredu. Sud je zbog sumnje na nasilničko ponašanje odredio pritvor u trajanju od mjesec dana.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Vijeću Općinskog suda u Živinicama u roku od 24 sata od prijema rješenja.

Iz Suda podsjećaju da se svako smatra nevinim dok se njegovа krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.