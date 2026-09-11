Strategija razvoja Tuzlanskog kantona: Turizam premašio cilj za 2027. godinu

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godine donijela je konkretne rezultate u nekoliko oblasti, posebno u turizmu, zapošljavanju i povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem, pokazali su preliminarni nalazi evaluacije predstavljeni danas u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.

Prezentaciju je organizovalo Ministarstvo privrede TK, a nalaze i preporuke predstavio je prof. dr. Nedim Čelebić, angažovani vanjski evaluator.

Evaluacijom su obuhvaćeni rezultati provođenja Strategije u periodu od 2021. do 2024. godine, funkcionisanje sistema upravljanja razvojem, kao i izazovi i mogućnosti za unapređenje u preostalom periodu njene realizacije.

Prema predstavljenim nalazima, Tuzlanski kanton uspostavio je funkcionalan okvir za planiranje, praćenje i izvještavanje o realizaciji razvojnih ciljeva. Posebno se izdvajaju rezultati u turizmu, gdje je broj noćenja značajno povećan i već premašuje cilj predviđen za 2027. godinu.

Napredak je evidentiran i u oblasti predškolskog odgoja, gdje je povećan obuhvat djece, dok tržište rada bilježi rast zaposlenosti i smanjenje broja registrovanih nezaposlenih osoba.

Istovremeno, evaluacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona ukazala je i na oblasti koje zahtijevaju dodatna poboljšanja. Među njima su snažnije povezivanje razvojnih prioriteta sa budžetskim planiranjem, jačanje institucionalnih kapaciteta, bolja koordinacija između kantonalnih institucija i lokalnih zajednica te unapređenje sistema javnih nabavki i praćenja rezultata.

Poseban dio prezentacije bio je posvećen ravnopravnosti spolova i socijalnoj inkluziji. Ocijenjeno je da su ovi principi prepoznati u strateškim opredjeljenjima, ali da postoji prostor za njihovu snažniju primjenu kroz konkretne mjere, budžetsko planiranje i sistem pokazatelja.

Za naredni strateški ciklus preporučeno je uvođenje rodno razvrstanih pokazatelja, jačanje rodno odgovornog budžetiranja i veće uključivanje potreba žena, mladih i ranjivih grupa u razvojne prioritete.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Skupštine TK, Ministarstva privrede, Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Gender akcionog plana, Stručne službe Skupštine, kao i predstavnici UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Evaluacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona provedena je uz podršku Zajedničkog programa „Akcelerator rodne ravnopravnosti“, koji provode UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske.