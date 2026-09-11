MUP TK formira Odsjek za dronove i najavljuje nova zapošljavanja

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK, čime se stvaraju uslovi za efikasniji rad policije i brži odgovor na savremene sigurnosne izazove.

Najznačajnija novina u radu Uprave policije jeste formiranje Odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, koji će omogućiti plansko korištenje dronova za nadzor saobraćaja, potrage i spašavanja, praćenje masovnih okupljanja, te rasvjetljavanje krivičnih djela i postupanje u vanrednim situacijama.

Pored uvođenja tehnologije za zračno osmatranje, novim pravilnikom predviđeno je i kadrovsko jačanje policijskih snaga kroz zapošljavanje novih službenika, stvaranje uslova za njihovo interno napredovanje, te reorganizaciju upravno-pravnih sektora radi brže i operativnije službe na terenu.