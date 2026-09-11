Rasprodate ulaznice za utakmicu BiH – Švedska

Ulaznice za utakmicu BiH i Švedsku izazvale su ogromno interesovanje navijača, a kontingent koji je putem platforme Fudbalskog saveza saveza BiH bio dostupan u pretprodaji rasprodan je za svega desetak minuta.

Pretprodaja ulaznica počela je 11. septembra, a mogućnost kupovine imali su navijači koji su se na platformu bhff.fans registrovali do 10. septembra. Po jednom korisničkom nalogu bilo je moguće kupiti najviše dvije ulaznice.

Veliko interesovanje za ulaznice za BiH i Švedsku očekivalo se i prije početka prodaje, posebno jer će ova utakmica imati dodatnu emotivnu težinu. Edin Džeko ranije je najavio da će upravo 2. oktobra protiv Švedske posljednji put obući dres A reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Susret trećeg kola UEFA Lige nacija igra se 2. oktobra na stadionu Bilino polje u Zenici, s početkom u 20:45 sati. Cijena ulaznice za zapadnu tribinu iznosi 60 KM, za istočnu 50 KM, dok ulaznice za sjevernu i južnu tribinu koštaju po 40 KM.

Navijači koji nisu uspjeli doći do ulaznice u pretprodaji imat će novu priliku. Redovna prodaja počinje 14. septembra u 12 sati putem platforme Event.ba, gdje će biti dostupan preostali kontingent ulaznica.

Iz Fudbalskog saveza BiH upozorili su da će važiti isključivo ulaznice kupljene putem sistema Event.ba ili NS/FS BiH, te da ulaznica mora glasiti na ime i prezime njenog vlasnika. Validne ulaznice sa QR kodom kupcima će biti dostavljene e-mailom 24 sata prije utakmice.