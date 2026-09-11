Danas u Tuzli mirni protest Udruženja „Žene Srebrenice“

Kao i svakog 11. u mjesecu, Udruženje građana „Žene Srebrenice“ Tuzla organizuje mirni protest na Trgu žrtava genocida u Tuzli, podsjećajući javnost i institucije na najkrvaviji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Protest se održava u znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada je pala „Zaštićena zona Ujedinjenih nacija“ Srebrenica, te u svrhu stalne borbe za istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka ubijenih.

Iz Udruženja ističu da je od genocida u kojem su učestvovale vojne, policijske i paravojne formacije prošla 31 godina, a da mnoge porodice i danas trguju za svojim najdražima. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano preko šest hiljada žrtava, dok se za mnogim posmrtnim ostacima još uvijek traga u masovnim i sekundarnim grobnicama, kao i na nepristupačnim i neminiranim terenima.

Protestno okupljanje počinje danas u 11:30 sati na Trgu žrtava genocida u Tuzli.

Pored članica Udruženja – majki, supruga, sestara i kćerki ubijenih – podršku mirnom protestu pružit će učenici osnovnih i srednjih škola s područja Tuzle, predstavnici organizacija žena, džemati, imami, kao i brojni građani Tuzle i drugih gradova Bosne i Hercegovine te inostrani gosti.

Udruženje građana „Žene Srebrenice“ i ove godine šalje jasnu i nepromijenjenu poruku: „Istina nama, kazna zločincima“.