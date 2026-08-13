Suljagić podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog Memorijalnog centra Srebrenica

Adin Jusufović
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Emir Suljagić, direktor Memorijanog centra Srebrenica

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića.

Prijava je podnesena zbog sumnje na krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika, propisano članom 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U prijavi se navodi da Amidžić, kao ministar i član Vijeća ministara BiH, nije izvršio obaveze koje proizlaze iz odluke visokog predstavnika od 20. septembra 2023. godine, kojom su donesene izmjene Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

Tim izmjenama unutar Memorijalnog centra formiran je Odjel za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu, čiji je zadatak istraživanje, prikupljanje historijskih podataka i izdavanje publikacija.

Međutim, prema navodima iz prijave, Odjel ni nakon donošenja zakonskih izmjena nije dobio uslove za puni rad. Ministarstvo finansija i trezora BiH, kojim rukovodi Amidžić, navodno nije osiguralo potrebnu organizacionu strukturu niti budžetska sredstva za njegovo funkcionisanje.

Iz Memorijalnog centra navode da su se Ministarstvu više puta obraćali sa zahtjevima za usklađivanje sistematizacije radnih mjesta i osiguravanje potrebnog novca, ali da po tim zahtjevima nije postupano.

U krivičnoj prijavi istaknuto je da se, prema njihovom stavu, ne radi o pojedinačnom administrativnom propustu, već o kontinuiranom postupanju kojim je onemogućeno potpuno provođenje proširenog mandata Memorijalnog centra.

Tužilaštvu BiH predloženo je da formira predmet, izvrši uvid u korespondenciju između Memorijalnog centra i Ministarstva finansija i trezora BiH te utvrdi eventualnu odgovornost ministra Amidžića i drugih osoba koje su učestvovale u odlučivanju.

Predloženo je i saslušanje Emira Suljagića, Srđana Amidžića i drugih odgovornih osoba iz Ministarstva.

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