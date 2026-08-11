Žene Srebrenice i danas na Trgu slobode, podsjećaju na genocid

Žene Srebrenice danas će se, 11. augusta, okupiti na Trgu slobode u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine i nastavile višegodišnju borbu za istinu i pravdu.

Članice Udruženja „Žene Srebrenice“, majke i žene Podrinja tradicionalno se okupljaju svakog 11. u mjesecu. Mirna okupljanja godinama su mjesto sa kojeg porodice žrtava podsjećaju da potraga za nestalima još nije završena i da odgovorni za počinjene zločine moraju biti procesuirani.

I današnje okupljanje dolazi mjesec nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Na Trgu slobode u Tuzli i 11. jula održan je tradicionalni mirni protest, dok je u Memorijalnom centru Srebrenica–Potočari obavljena kolektivna dženaza za identifikovane žrtve genocida.

Poruke koje Žene Srebrenice godinama šalju sa ovih okupljanja ostaju usmjerene na očuvanje sjećanja, pronalazak posmrtnih ostataka žrtava i ostvarivanje pravde. Na jednom od ovogodišnjih okupljanja predsjednica Udruženja Nura Begović poručila je da porodice neće odustati dok ne pronađu svoje najmilije i dok svi odgovorni ne budu kažnjeni.

Tradicija okupljanja svakog 11. u mjesecu održava sjećanje na juli 1995. godine i genocid nad Bošnjacima Srebrenice, ali istovremeno podsjeća na porodice koje više od tri decenije čekaju odgovore o sudbini svojih najmilijih.