Fotomonografija o Srebrenici predstavljena u Tuzli: Tri decenije dokaza, sjećanja i istine

Fotomonografija o Srebrenici autora Ahmeta Bajrića Blicka pod nazivom „Srebrenica – Potočari 1995–2025: 30 godina dokaza genocida“ predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

Riječ je o obimnom i jedinstvenom izdanju koje na 570 stranica donosi dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici, njegovim posljedicama, ali i višedecenijskoj borbi za istinu, pravdu i kulturu sjećanja.

Fotomonografija o Srebrenici nastajala je tokom tri decenije predanog dokumentovanja događaja vezanih za Srebrenicu. U njoj se nalazi više od 3.500 fotografija u punom koloru, koje svjedoče o ključnim događajima i procesima poslijeratnog perioda.

Fotomonografija o Srebrenici kao trajni dokument vremena

Izdanje obuhvata period od genocida i njegovih posljedica, preko proboja Srebreničana kroz šume Podrinja, ekshumacija i identifikacija žrtava, do kolektivnih dženaza u Potočarima, Marša mira, komemoracija i protesta Majki Srebrenice i drugih žena.

Organizatori ističu da fotomonografija ne predstavlja samo zbir fotografija, već dokument vremena, opomenu budućim generacijama i trajni dokaz istine o genocidu.

Predstavljanje u Tuzli prvo je javno predstavljanje ove fotomonografije, a nakon toga planirane su promocije i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, kao i u inostranstvu.

Ovo izdanje ima poseban značaj jer kroz fotografiju čuva sjećanje na žrtve, ali i podsjeća na odgovornost društva da istina o Srebrenici ostane trajno zapisana.