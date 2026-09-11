Vremenska prognoza: Stiže najavljeno zahlađenje

Vremenska prognoza za BiH

Prema najavama meteorologa danas stiže naoblačenje, pa se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se promjenjivo vrijeme, a padavine će lokalno biti praćene pljuskovima i grmljavinom.

Puhat će slab do umjeren vjetar, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne očekuje se vjetar sa sjevera i sjeverozapada.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 19 i 26 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije, uz temperature do 29 stepeni.

Prema podacima FHMZ-a, vremenska prognoza za BiH tako za danas donosi nestabilnije prilike i osjetno manje ljetnog vremena u većem dijelu zemlje.