Danas temperature do 36 stepeni, u Tuzli žuto upozorenje

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake tokom dana.

U Bosni su poslijepodne lokalno mogući pljuskovi, dok će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 14 do 20, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.

Za područje Tuzle danas je izdato žuto upozorenje zbog visokih temperatura, koje je na snazi od 12 do 17 sati, uz očekivanu temperaturu od najmanje 32 stepena. FHMZ građanima preporučuje oprez, posebno prilikom dužeg boravka na otvorenom, jer visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik za osjetljive kategorije stanovništva, među kojima su starije osobe i mala djeca.