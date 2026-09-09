Danas temperature do 36 stepeni, u Tuzli žuto upozorenje

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake tokom dana.

U Bosni su poslijepodne lokalno mogući pljuskovi, dok će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 14 do 20, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.

Za područje Tuzle danas je izdato žuto upozorenje zbog visokih temperatura, koje je na snazi od 12 do 17 sati, uz očekivanu temperaturu od najmanje 32 stepena. FHMZ građanima preporučuje oprez, posebno prilikom dužeg boravka na otvorenom, jer visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik za osjetljive kategorije stanovništva, među kojima su starije osobe i mala djeca.

pročitajte i ovo

BiH

Kraj vrelinama: BHMETEO najavljuje veliku promjenu vremena

Tuzla i TK

Danas sunčano i vruće, u Tuzli žuto upozorenje zbog visokih temperatura

BiH

Sutra sunčano i veoma toplo, temperature do 38 stepeni

BiH

Nedim Sladić najavio promjenu vremena: Nakon 10. septembra stiže osjetno osvježenje

BiH

Sutra sunčano i sparno, temperature do 32 stepena

BiH

Bh. meteorolozi najavili promjenu vremena: Nakon toplih dana stiže zahlađenje

Vijesti

Potvrđena optužnica protiv četvorice policajaca zbog zlostavljanja i povreda

Vijesti

Trend koji svi žele isprobati: Pogledajte lica TV Slona u izdanju iz 80-ih

BiH

OS BiH dopremile vodu divljim konjima na području Livna

Vijesti

Studenti Univerziteta u Tuzli nastupaju na Evropskom prvenstvu u Tirani

Magazin

Huawei Mate XT2 stiže sa tri ekrana i cijenom većom od 7.000 KM

Učitati više