Kraj vrelinama: BHMETEO najavljuje veliku promjenu vremena

Ljetnim vrućinama u Bosni i Hercegovini bliži se kraj, a prema prognozi BHMETEO, od sutra počinje postepena promjena vremena koja će donijeti kišu, pljuskove i osjetno ugodnije temperature.

Iako će sutra temperature i dalje biti visoke, između 32 i 37 stepeni, atmosfera će biti nestabilnija, pa se u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom. U dijelovima srednje Bosne moguća je i pojava lokalnog nevremena.

U četvrtak će svježija zračna masa najprije zahvatiti Krajinu i zapad Bosne, dok se tokom petka i vikenda osjetan pad temperatura očekuje i u ostatku zemlje. Uz zahlađenje stižu i padavine koje bi mogle zahvatiti veći dio BiH, a najviše kiše očekuje se u dijelovima Hercegovine i zapadne Bosne. Manje padavina trebalo bi biti na istoku i sjeveroistoku zemlje.

Druga dekada septembra trebala bi biti znatno ugodnija, bez ekstremnih vrućina, ali i bez naglih zahlađenja, uz temperature primjerenije dobu godine. Iako će kiša donijeti određeno olakšanje, višemjesečni deficit padavina neće biti brzo nadoknađen.