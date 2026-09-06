Sutra sunčano i veoma toplo, temperature do 38 stepeni

U Bosni i Hercegovini sutra, 7. septembra, očekuje se pretežno sunčano vrijeme, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 11 i 16 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 25 stepeni.

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 28 i 33 stepena, dok se na jugu očekuju temperature i do 38 stepeni.

Prema prognozi FHMZ-a, u Tuzli se očekuje jutarnja temperatura od 13 stepeni, dok će dnevna dosezati 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike u prijepodnevnim satima bit će povoljnije, pa se građanima preporučuje da planirane aktivnosti obave u tom periodu.

U poslijepodnevnim satima, usljed porasta temperature i sparnog vremena, hronični bolesnici trebali bi izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, kao i veće fizičke napore.

Kod meteoropata su moguće umjerene reakcije poput glavobolje, nervoze i malaksalosti, dok bi dodatni problem mogao predstavljati nedostatak svježine tokom noći.

Građanima se preporučuje adekvatna zaštita od visokih temperatura, laganija odjeća i dovoljan unos tečnosti.