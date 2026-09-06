Tabaković nastavlja golgetersku seriju: Deveti pogodak u dresu Salzburga

RTV SLON

Haris Tabaković nastavlja sa sjajnim partijama u dresu Salzburga. Bh. reprezentativac ponovo se upisao u strijelce, ovoga puta u susretu šesnaestine finala Kupa Austrije protiv St. Pöltena.

Tabaković je pogodio u 23. minuti i donio Salzburgu vodstvo od 1:0.

Za napadača Salzburga ovo je deveti pogodak u isto toliko odigranih utakmica za austrijski klub, što potvrđuje njegov odličan golgeterski učinak na početku sezone.

Utakmica St. Pöltena i Salzburga bila je u toku u trenutku objave informacije, a Salzburg je zahvaljujući Tabakovićevom pogotku imao prednost.

pročitajte i ovo

Sport

Ermin Mahmić ponovo strijelac za Çorum, pogodio nakon ulaska s klupe

Vijesti

Džeko se oprašta, a navijači još ne mogu: Društvene mreže i...

Vijesti

Haris Tabaković najbolji igrač Salzburga u augustu: Navijači nagradili sjajnu formu

Vijesti

Esmir Bajraktarević zablistao protiv Ajaxa: Ušao s klupe pa sjajnim golom...

Vijesti

Samed Baždar ponovo briljirao u Belgiji: Dva gola za pet minuta,...

Vijesti

Demirović ušao s klupe i postigao fantastičan pogodak za Stuttgart

Sport

Ermin Mahmić ponovo strijelac za Çorum, pogodio nakon ulaska s klupe

BiH

Bećirović pohvalio angažman Oružanih snaga BiH: U pet sedmica pomagali u više od 20 gradova i općina

BiH

Dim s požarišta u BiH stigao do Dalmacije: Povišene vrijednosti čestica u zraku

Tuzla i TK

Sanel Arslani preminuo u KPZ-u Tuzla

BiH

Motociklista poginuo na Bradini nakon slijetanja s ceste

Učitati više