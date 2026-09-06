Tabaković nastavlja golgetersku seriju: Deveti pogodak u dresu Salzburga

Haris Tabaković nastavlja sa sjajnim partijama u dresu Salzburga. Bh. reprezentativac ponovo se upisao u strijelce, ovoga puta u susretu šesnaestine finala Kupa Austrije protiv St. Pöltena.

Tabaković je pogodio u 23. minuti i donio Salzburgu vodstvo od 1:0.

Za napadača Salzburga ovo je deveti pogodak u isto toliko odigranih utakmica za austrijski klub, što potvrđuje njegov odličan golgeterski učinak na početku sezone.

Utakmica St. Pöltena i Salzburga bila je u toku u trenutku objave informacije, a Salzburg je zahvaljujući Tabakovićevom pogotku imao prednost.