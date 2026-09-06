Haris Tabaković najbolji igrač Salzburga u augustu: Navijači nagradili sjajnu formu

RTV SLON

Haris Tabaković proglašen je najboljim igračem Red Bull Salzburga za august, nakon što je u glasanju navijača ubjedljivo osvojio prvo mjesto.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine dobio je 52,95 posto glasova i tako stigao do prvog individualnog priznanja otkako je ovog ljeta stigao u austrijski klub.

Iza Tabakovića ostao je Nikolas Veratschnig sa 29,64 posto glasova, dok je Kevin Boma dobio 10,54 posto podrške navijača.

Priznanje za Harisa Tabakovića stiglo je nakon odličnog mjeseca u kojem je bio jedan od najvažnijih igrača Salzburga. U četiri utakmice kvalifikacija za Evropsku ligu postigao je pet pogodaka, a još jednom je bio strijelac i u austrijskom prvenstvu protiv Austrije Beč.

Bh. napadač tako je tokom augusta postigao ukupno šest golova i vrlo brzo se nametnuo kao jedno od glavnih napadačkih rješenja austrijskog velikana.

Dobru formu prenio je i u septembar. U prvenstvenoj pobjedi protiv Rapida Haris Tabaković dva puta je zatresao mrežu i nastavio niz odličnih partija na početku nove sezone.

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