Džeko se oprašta, a navijači još ne mogu: Društvene mreže i dalje pune poruka kapitenu

Edin Džeko prije nekoliko dana najavio je kraj reprezentativne karijere, a reakcije na njegovu odluku ni danas ne prestaju. Društvene mreže i dalje su pune poruka navijača, bivših i sadašnjih reprezentativaca, sportista i javnih ličnosti koji se opraštaju od dugogodišnjeg kapitena Bosne i Hercegovine.

Nakon prvog talasa reakcija, u kojem su se oglasili brojni Džekini saigrači i selektor Sergej Barbarez, uslijedile su i stotine poruka navijača iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.

Objavljuju se fotografije iz različitih perioda njegove reprezentativne karijere, snimci golova, dresovi sa brojem 11 i uspomene na utakmice koje su obilježile prethodne dvije decenije.

Posebno se izdvajaju poruke navijača koji navode da su odrastali prateći Džeku u dresu reprezentacije. Mnogi se prisjećaju kvalifikacija, plasmana na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, utakmica protiv Belgije, Grčke, Francuske i drugih velikih reprezentacija, ali i perioda u kojima je upravo Džeko bio prvo ime bh. tima.

Reakcije pokazuju da se njegov oproštaj ne doživljava samo kao kraj karijere jednog fudbalera, već i kao završetak perioda koji je obilježio nekoliko generacija navijača.

Edin Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, čime je najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa u historiji državnog tima.

Njegov oproštaj od reprezentativnog dresa najavljen je za 2. oktobar, kada bi Bosna i Hercegovina trebala igrati protiv Švedske.

Do tada će se poruke zahvalnosti gotovo sigurno nastaviti nizati, a društvene mreže već danima pokazuju koliko je Džeko svojim nastupima, golovima i dugogodišnjim prisustvom u reprezentaciji obilježio jednu fudbalsku eru Bosne i Hercegovine.