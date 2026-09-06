Hrvatska od marta ukida rampe na autocestama: Šta to znači za vozače iz BiH

ACC TAG u Hrvatskoj moći će se koristiti i nakon što 1. marta 2027. godine počne primjena novog elektronskog sistema naplate cestarine kojim se ukida dosadašnje zaustavljanje vozila na naplatnim rampama.

Za vozače iz Bosne i Hercegovine koji su svoj ACC TAG JP Autoceste FBiH već povezali sa sistemom Hrvatskih autocesta promjena neće zahtijevati dodatnu registraciju niti kupovinu novog uređaja.

Autoceste FBiH ranije su obavijestile korisnike da će njihovi TAG uređaji koji se koriste na mreži Hrvatskih autocesta biti automatski integrisani u novi sistem i ostati funkcionalni nakon njegovog uvođenja.

Novi elektronski sistem naplate cestarine u Hrvatskoj, poznat kao ESNC, omogućit će slobodan protok vozila bez zaustavljanja radi plaćanja. Sistem će se zasnivati na ENC uređajima i automatskom prepoznavanju registarskih tablica putem kamera. Za laka vozila bit će moguće koristiti jednu od dvije tehnologije, dok će za teška vozila ENC uređaj biti obavezan.

Vozila će kroz mjesta naplate moći prolaziti bez zaustavljanja, odnosno sistem je predviđen za slobodan tok saobraćaja i pri brzinama do 130 kilometara na sat.

Kako će ACC TAG u Hrvatskoj raditi za vozače iz BiH?

Korisnici ACC uređaja iz Federacije BiH koji su ih ranije registrovali u sistemu Hrvatskih autocesta nastavit će koristiti isti uređaj. ACC TAG je i sada moguće povezati sa HAC sistemom, a za korištenje u Hrvatskoj uređaj se veže za kreditnu karticu sa koje se naplaćuju prolazi hrvatskim autocestama.

To znači da se sredstva koja korisnik dopunjava na ACC računu Autocesta FBiH i dalje koriste za vožnju autocestama u Federaciji BiH, dok se prolazak hrvatskim autocestama naplaćuje kroz sistem Hrvatskih autocesta.

ACC TAG u Hrvatskoj tako ostaje praktičan i nakon prelaska na novi način naplate, a za već registrovane korisnike iz BiH nije predviđena nova procedura povezivanja uređaja.

Hrvatska će novi sistem uvesti na cijeloj mreži autocesta, a njegova puna primjena zakonski je predviđena od 1. marta 2027. godine. Postojeće naplatne kućice neće nužno fizički nestati istog dana, ali više neće služiti za klasičnu naplatu uz zaustavljanje vozila i podizanje rampi.