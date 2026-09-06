Platnene vrećice za namirnice treba prati češće nego što mislimo

Platnene vrećice za namirnice mnogi koriste gotovo svakodnevno, ali ih rijetko peru, iako u njima mogu ostati bakterije koje se kasnije prenose na hranu, kuhinjske površine i druge predmete.

Višekratne vrećice posljednjih godina postale su uobičajen dio kupovine, ali upravo zbog česte upotrebe i kontakta s različitim namirnicama mogu postati pogodno mjesto za nakupljanje nečistoća i bakterija.

Istraživanja su pokazala da se u nepranim vrećicama mogu pronaći različite vrste bakterija, uključujući i E. coli. Rizik se povećava kada se u istoj vrećici nose sirovo meso, perad, riba, voće, povrće i druga hrana koja se kasnije konzumira bez termičke obrade.

Koliko često prati platnene vrećice za namirnice?

Stručnjaci kao najbolju opciju navode pranje nakon svake upotrebe. Ako to nije praktično, platnene vrećice za namirnice trebalo bi očistiti nakon nekoliko odlazaka u kupovinu.

Pranje je posebno važno nakon nošenja sirovog mesa, peradi, morskih plodova ili neopranog voća i povrća. Preporučuje se i korištenje odvojenih vrećica za sirovo meso kako bi se smanjila mogućnost prijenosa bakterija na druge namirnice.

Vrećice od pamuka uglavnom se mogu prati u mašini za veš uz deterdžent i temperaturu navedenu na etiketi proizvođača. Čvršće višekratne vrećice od polipropilena bolje je prati ručno toplom vodom i sapunom.

Posebnu pažnju zahtijevaju termo torbe koje se koriste za meso i smrznute proizvode. Njihovu unutrašnjost preporučljivo je očistiti nakon upotrebe, naročito ako je došlo do curenja hrane ili tečnosti.

Nakon pranja vrećice treba potpuno osušiti prije nego što se ponovo odlože. Vlažna i zatvorena sredina može pogodovati razmnožavanju mikroorganizama.

Stručnjaci također ne preporučuju dugotrajno držanje vrećica u gepeku automobila, posebno tokom toplijih dana. Bolje ih je čuvati na suhom i prozračnom mjestu u kući.

Platnene vrećice za namirnice jesu praktična i ekološki prihvatljivija zamjena za jednokratne kese, ali njihova višekratna upotreba podrazumijeva i redovno održavanje higijene.