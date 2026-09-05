Namirnice koje mnogi jedu zajedno, a možda ih ipak ne bi trebalo kombinovati

Određene namirnice svakodnevno kombinujemo, a da pritom ne razmišljamo o tome kako ta kombinacija može utjecati na probavu. Iako većina takvih kombinacija nije nužno štetna, kod pojedinih osoba mogu izazvati nadutost, osjećaj težine, pospanost ili druge probavne tegobe.

Jedna od čestih kombinacija jeste meso s velikom količinom krompira, riže ili tjestenine. Takav obrok može biti poprilično težak, posebno kada su porcije velike ili je meso pripremljeno s mnogo masnoće. Uravnoteženiji obrok podrazumijeva umjerenu količinu mesa, dovoljno povrća i odgovarajuću količinu priloga.

Slično je i s voćem koje se često jede odmah nakon obilnog obroka. Iako ne postoji pravilo prema kojem voće ne smije biti desert, nekim ljudima njegova kombinacija s velikom količinom hrane može izazvati nadutost ili nelagodu. U tom slučaju voće se može ostaviti za kasniji međuobrok.

Mahunarke poput graha, leće i slanutka također mogu izazvati nadutost, naročito kod osoba koje ih ne konzumiraju često. Ako se uz njih jedu i druge namirnice koje mogu povećati stvaranje gasova, poput luka ili kupusa, tegobe mogu biti izraženije.

Posebnu pažnju vrijedi obratiti i na kafu koja se pije neposredno uz obrok. Kofein može utjecati na apsorpciju željeza iz hrane, pa osobe koje imaju problema s unosom ovog minerala mogu imati koristi od toga da kafu i čaj ne konzumiraju odmah uz glavni obrok.

Ne znači da ove namirnice treba izbaciti iz prehrane. Najvažnije je pratiti kako organizam reaguje na određene kombinacije i voditi računa o količini hrane. Ako se nakon određenog obroka često javljaju nadutost, težina ili druge tegobe, promjena kombinacije namirnica ili veličine porcije može biti jednostavan način da se probava olakša.