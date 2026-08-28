Hrana, računi, stanovanje i škola: Koliko građane košta ulazak u septembar?

Jasmina Ibrahimović
novac, penzije, invalidnine, prihodi
Foto: Ilustracija

Početak septembra za mnoge porodice znači nove troškove – školski pribor, odjeću, prevoz, stanarinu i pripreme za hladniji dio godine, dok cijene u Federaciji BiH i dalje ostaju osjetno više nego prije godinu dana.

Prema najnovijim podacima, potrošačke cijene u Federaciji BiH u julu 2026. bile su 3,4 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou zabilježen je blagi pad od 0,2 posto, ali je stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti u samo jednom mjesecu poskupjelo za jedan posto. Hrana je u odnosu na juni pojeftinila za jedan, a prijevoz za 1,2 posto.

Minimalna plata u Federaciji BiH ove godine iznosi 1.027 KM, što je svega 27 KM ili 2,7 posto više nego prošle godine, kada je iznosila 1.000 KM.

Koliko su troškovi i dalje veliki najbolje pokazuje sindikalna potrošačka korpa. Za četveročlanu porodicu ona je u junu iznosila 3.290,07 KM, pa minimalna plata pokriva tek nešto više od 31 posto procijenjenih mjesečnih potreba porodice. Gotovo polovina vrijednosti korpe odlazi samo na hranu, dok su među većim izdacima stanovanje i komunalije te odjeća i obuća.

Zvanični podaci za septembar bit će poznati tek naknadno, pa se još ne može precizno izračunati koliko su cijene hrane, stanovanja i prijevoza porasle baš u odnosu na septembar prošle godine.

Ipak, posljednji dostupni pokazatelji pokazuju da građani u novu jesen ulaze sa životnim troškovima koji rastu brže od ovogodišnjeg povećanja minimalne plate.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Uz julsku platu stižu razlika i regres: Evo ko dobija novac

Magazin

Ograničite unos hrane na devet sati dnevno: Novo istraživanje ukazuje na...

Vijesti

Ko u TK zarađuje više od 2.000 KM, a ko radi...

Vijesti

Kolagen možete unijeti i kroz ishranu: Evo koje namirnice vrijedi češće...

Vijesti

Vrućine otežavaju probavu: Namirnice koje pomažu kod nadutosti i osjećaja težine

Magazin

Ljetne namirnice koje vrijedi uvrstiti u prehranu djece

Vijesti

Češka policija provjerava novinara koji je veličao Ratka Mladića

Vijesti

Za javne vrtiće u Teočaku i Kalesiji izdvojeno 736 hiljada KM

Newsletter

Analizirat će se efekti subvencija za Wizz Air na Tuzlanskom aerodromu

BiH

Dva radnika poginula na gradilištu autoputa A1 kod Zenice

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više