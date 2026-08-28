Hrana, računi, stanovanje i škola: Koliko građane košta ulazak u septembar?

Početak septembra za mnoge porodice znači nove troškove – školski pribor, odjeću, prevoz, stanarinu i pripreme za hladniji dio godine, dok cijene u Federaciji BiH i dalje ostaju osjetno više nego prije godinu dana.

Prema najnovijim podacima, potrošačke cijene u Federaciji BiH u julu 2026. bile su 3,4 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou zabilježen je blagi pad od 0,2 posto, ali je stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti u samo jednom mjesecu poskupjelo za jedan posto. Hrana je u odnosu na juni pojeftinila za jedan, a prijevoz za 1,2 posto.

Minimalna plata u Federaciji BiH ove godine iznosi 1.027 KM, što je svega 27 KM ili 2,7 posto više nego prošle godine, kada je iznosila 1.000 KM.

Koliko su troškovi i dalje veliki najbolje pokazuje sindikalna potrošačka korpa. Za četveročlanu porodicu ona je u junu iznosila 3.290,07 KM, pa minimalna plata pokriva tek nešto više od 31 posto procijenjenih mjesečnih potreba porodice. Gotovo polovina vrijednosti korpe odlazi samo na hranu, dok su među većim izdacima stanovanje i komunalije te odjeća i obuća.

Zvanični podaci za septembar bit će poznati tek naknadno, pa se još ne može precizno izračunati koliko su cijene hrane, stanovanja i prijevoza porasle baš u odnosu na septembar prošle godine.

Ipak, posljednji dostupni pokazatelji pokazuju da građani u novu jesen ulaze sa životnim troškovima koji rastu brže od ovogodišnjeg povećanja minimalne plate.