UKC Tuzla ulaže 650.000 KM u solarne elektrane, cilj je postati prvi zeleni klinički centar u regiji

UKC Tuzla solarne elektrane gradi u okviru projekta vrijednog 650.000 KM, kojim ova zdravstvena ustanova želi smanjiti troškove električne energije i napraviti značajniji iskorak ka korištenju obnovljivih izvora energije.

Univerzitetski klinički centar Tuzla nalazi se u završnoj fazi realizacije projekta koji obuhvata izgradnju tri fotonaponske solarne elektrane ukupne instalisane snage veće od 530 kilovata-peak.

Solarni sistemi raspoređeni su na objektima Plave bolnice, Klinike za interne bolesti, Klinike za dječije bolesti i objektu hirurških grana na Gradini.

Iz UKC-a navode da krovne površine imaju povoljne uslove za proizvodnju električne energije zahvaljujući visokom nivou solarne iradijacije i malom zasjenjenju.

UKC Tuzla solarne elektrane vidi kao dio šire zelene tranzicije

Prema ekonomskim analizama koje je predstavio UKC Tuzla, tokom predviđenog perioda od 25 godina očekuje se čista dobit veća od 1,6 miliona KM.

Direktor UKC Tuzla Šekib Umihanić naveo je da je riječ o projektu koji bi trebao direktno uticati na smanjenje računa za električnu energiju i povećanje energetske nezavisnosti ustanove.

Prema njegovim riječima, UKC Tuzla mjesečno za električnu energiju izdvaja više od 100.000 KM, dok se povrat investicije očekuje u periodu od četiri do pet godina.

„Vrijednost projekta instalacije fotonaponskih panela na objektima UKC Tuzla iznosi 650.000 KM. Prema našim procjenama i studiji izvodljivosti, rok otplate ove investicije očekuje se u narednih četiri do pet godina“, naveo je Umihanić.

Istakao je da bi smanjenje troškova za električnu energiju trebalo omogućiti da se dio sredstava usmjeri u modernizaciju medicinske opreme, unapređenje zdravstvenih usluga i brigu o pacijentima.

Cilj je prvi ekološki klinički centar u regiji

Umihanić je naglasio da se projekat ne posmatra samo kroz finansijske uštede, nego kao početak šire zelene tranzicije ustanove.

„Naš cilj je da Univerzitetski klinički centar Tuzla postane prvi ekološki klinički centar u regiji“, poručio je direktor UKC Tuzla.

Realizacijom projekta UKC Tuzla solarne elektrane vidi i kao način smanjenja vlastitog uticaja na okoliš, uz postepeno povećavanje udjela energije iz obnovljivih izvora.

Projekat je zasnovan na konceptu takozvanih zelenih bolnica, koji podrazumijeva smanjenje potrošnje energije, racionalnije korištenje resursa i veće oslanjanje na obnovljive izvore energije.