UKC Tuzla nabavlja drugi linearni akcelerator, a ugovor sa odabranim distributerom radioterapijske opreme potpisan je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Ugovor obuhvata nabavku, isporuku, montažu i puštanje uređaja u rad, dok je rok za isporuku 150 dana. Vrijednost nabavke iznosi 4.654.000 KM bez PDV-a.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić istakao je da je novi linearni akcelerator u potpunosti kompatibilan sa ranije nabavljenim uređajem, što bi trebalo omogućiti kvalitetniji i dostupniji radioterapijski tretman onkološkim pacijentima.

Prema njegovim riječima, dva kompatibilna uređaja omogućit će i brže preusmjeravanje pacijenata u slučaju potrebe, čime bi se trebalo smanjiti stvaranje listi čekanja i prekidi u provođenju terapije.

Umihanić je naveo da nabavka drugog linearnog akceleratora predstavlja jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata UKC-a Tuzla, te da je postupak javne nabavke proveden uz poštovanje zakonskih procedura i profesionalnih standarda.

Naglasio je i da će nova oprema omogućiti primjenu savremenih metoda radioterapijskog liječenja, te značajno unaprijediti tehnološke i stručne kapacitete Klinike za onkologiju i radioterapiju.

Direktor UKC-a Tuzla zahvalio je članovima komisije za javnu nabavku i stručnom timu koji je učestvovao u pripremi tehničke specifikacije i evaluaciji ponuda, ocijenivši da će ova investicija dodatno unaprijediti standard zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi.