Brz i osvježavajući desert: Za ovaj tiramisu treba vam samo nekoliko sastojaka

Ako tražite brz i osvježavajući desert bez pečenja, lagani tiramisu s grčkim jogurtom može biti odličan izbor. Priprema traje svega 15-ak minuta, a za recept je potrebno tek nekoliko jednostavnih sastojaka.

Za razliku od klasičnog tiramisua, ova verzija ne sadrži mascarpone, već gusti grčki jogurt, zbog čega je desert lakši i osvježavajući. Može se pripremiti u jednoj posudi ili servirati u čašama, a po želji mu se mogu dodati jagode, borovnice ili drugo bobičasto voće.

Potrebni sastojci

400 grama grčkog jogurta

2 do 3 kašike meda ili šećera u prahu

jedna kašičica ekstrakta vanilije

120 mililitara ohlađene crne kafe ili espressa

10 do 12 piškota

kakao u prahu

Kako pripremiti tiramisu

Grčki jogurt pomiješajte s medom ili šećerom u prahu i ekstraktom vanilije dok ne dobijete glatku kremu.

Ohlađenu kafu sipajte u plitku posudu, a piškote kratko umočite s obje strane. Važno je da ih ne držite predugo u kafi kako se ne bi raspale.

Na dno posude ili čaše stavite red piškota, zatim sloj kreme od jogurta. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sastojke, a posljednji sloj treba biti krema.

Na kraju desert pospite kakaom i ostavite u frižideru najmanje jedan do dva sata. Ako imate vremena, možete ga ostaviti i preko noći kako bi se ukusi bolje povezali.

Za ljetnu verziju između slojeva možete dodati svježe voće, koje će desertu dati dodatnu svježinu.