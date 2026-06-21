Voćna salata kao idealno osvježenje tokom ljetnih vrućina

Potraga za osvježenjem tokom toplinskog vala ne prestaje, a jedno od najjednostavnijih i najzdravijih rješenja može biti zdjela puna svježeg, sočnog sezonskog voća.

Ljeto je, osim visokih temperatura, i sezona voća koje rashlađuje, osvježava i organizmu daje vitamine, minerale i hranjive tvari. Breskve, lubenica, dinja, maline, borovnice i ananas spadaju među najsočnije i najomiljenije ljetne namirnice, a u kombinaciji s ukusnim i zdravim preljevom mogu postati jedan od najdražih laganih ljetnih međuobroka.

Kombinacije su brojne, pa se u salatu može dodati i drugo voće po želji. Važno je da bude svježe, šareno i puno vitamina.

Sastojci za salatu

Maline, količina po želji

Dvije do tri breskve

Dvije kriške lubenice ili tri kriške dinje

Ananas, količina po želji

Borovnice, količina po želji

Sastojci za preljev

Jedna do dvije supene kašike limunovog soka, a može i sok limete

Jedna supena kašika meda, javorovog sirupa, agavinog sirupa ili drugog tečnog zaslađivača po želji

Pola kafene kašičice ribanog đumbira, po želji

Prstohvat soli

Priprema

Voće je potrebno dobro oprati. Breskve, lubenicu, dinju i ananas nasjeckajte na komade željene veličine, a zatim ih stavite u zdjelu. Dodajte maline i borovnice.

U manjoj posudi dobro pomiješajte sve sastojke za preljev. Preljev zatim prelijte preko voća, lagano promiješajte i servirajte.

Ukoliko salatu ne poslužujete odmah, možete je spremiti u frižider i poslužiti kasnije. Po želji, salata se može ukrasiti listićima svježeg bosiljka ili mente.

Od svježeg voća može se pripremiti i osvježavajući napitak, koji je posebno ugodan tokom ljetnih vrućina.