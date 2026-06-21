Voćna salata kao idealno osvježenje tokom ljetnih vrućina

Potraga za osvježenjem tokom toplinskog vala ne prestaje, a jedno od najjednostavnijih i najzdravijih rješenja može biti zdjela puna svježeg, sočnog sezonskog voća.
Ljeto je, osim visokih temperatura, i sezona voća koje rashlađuje, osvježava i organizmu daje vitamine, minerale i hranjive tvari. Breskve, lubenica, dinja, maline, borovnice i ananas spadaju među najsočnije i najomiljenije ljetne namirnice, a u kombinaciji s ukusnim i zdravim preljevom mogu postati jedan od najdražih laganih ljetnih međuobroka.
Kombinacije su brojne, pa se u salatu može dodati i drugo voće po želji. Važno je da bude svježe, šareno i puno vitamina.
Sastojci za salatu
Maline, količina po želji
Dvije do tri breskve
Dvije kriške lubenice ili tri kriške dinje
Ananas, količina po želji
Borovnice, količina po želji
Sastojci za preljev
Jedna do dvije supene kašike limunovog soka, a može i sok limete
Jedna supena kašika meda, javorovog sirupa, agavinog sirupa ili drugog tečnog zaslađivača po želji
Pola kafene kašičice ribanog đumbira, po želji
Prstohvat soli
Priprema
Voće je potrebno dobro oprati. Breskve, lubenicu, dinju i ananas nasjeckajte na komade željene veličine, a zatim ih stavite u zdjelu. Dodajte maline i borovnice.
U manjoj posudi dobro pomiješajte sve sastojke za preljev. Preljev zatim prelijte preko voća, lagano promiješajte i servirajte.
Ukoliko salatu ne poslužujete odmah, možete je spremiti u frižider i poslužiti kasnije. Po želji, salata se može ukrasiti listićima svježeg bosiljka ili mente.
Od svježeg voća može se pripremiti i osvježavajući napitak, koji je posebno ugodan tokom ljetnih vrućina.