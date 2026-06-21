Sezona iz snova za Jovu Lukića mogla bi završiti velikim transferom

Jovo Lukić proživljava najbolje dane svoje karijere, a odlične igre u klubu i reprezentaciji mogle bi mu donijeti veliki transfer nakon Svjetskog prvenstva.

Dvadesetsedmogodišnji napadač Cluja iza sebe ima sezonu iz snova u rumunskoj Superligi, gdje je sa 18 pogodaka osvojio titulu najboljeg strijelca prvenstva. Sjajnu formu prenio je i na Svjetsko prvenstvo, gdje je postigao pogodak u remiju Bosne i Hercegovine protiv Kanade, koji je završen rezultatom 1:1.

Tim golom Lukić je dodatno skrenuo pažnju klubova iz inostranstva. Prema navodima rumunskih medija, za bh. napadača ozbiljno su zainteresovani klubovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Saudijske Arabije.

Kako prenosi gsp.ro, Cluj ne žuri s prodajom svog najboljeg igrača, ali se nada da bi od njegovog transfera mogao zaraditi oko tri miliona eura.

To je znatno više od njegove trenutne tržišne vrijednosti, koja prema Transfermarktu iznosi 2,2 miliona eura.

Lukić s rumunskim klubom ima još tri godine ugovora, a konačna odluka o njegovoj budućnosti očekuje se nakon završetka nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

U Cluju se nadaju da će Lukić ostati barem za predstojeće evropske izazove, među kojima je i dvomeč protiv Dinama iz Kijeva u kvalifikacijama za Evropsku ligu. Ipak, interes bogatih klubova iz arapskog svijeta mogao bi ubrzati njegov odlazak.