Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci spremna za prvi meč na Svjetskom prvenstvu

BiH sjedeća odbojka odradila je trening na zvaničnom terenu u Hangzhou, gdje će biti igrane utakmice Svjetskog prvenstva.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u sklopu priprema odigrali su i trening utakmicu protiv reprezentacije Njemačke. Selektor Ifet Mahmutović na raspolaganju je imao sve igrače, što mu je omogućilo da provjeri posljednje taktičke detalje pred početak takmičenja.

Prvi izazov bh. tim očekuje u petak protiv reprezentacije Japana, a iz reprezentacije poručuju da je atmosfera u ekipi veoma dobra i da igrači spremno dočekuju start prvenstva.