Reprezentacija BiH savladala Irak i izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Hangzhouu (Kina), nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3:1, po setovima 18:25, 25:15, 25:15 i 25:16.

Prvi set donio je svojevrsno iznenađenje, jer su motivirani Iračani iskoristili nešto slabiji ulazak bh. tima u utakmicu i poveli rezultatom 25:18. U drugom setu izabranici selektora Ifeta Mahmutovića podigli su nivo igre, uspostavili kontrolu na terenu i sigurnom partijom stigli do izjednačenja osvojivši set rezultatom 25:15.

Treći set donio je još bolju igru reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čvrst blok, kvalitetan prijem i raznovrstan napad omogućili su bh. timu da potpuno preuzme inicijativu i identičnim rezultatom 25:15 dođe do preokreta i vodstva od 2:1 u setovima. U četvrtom setu bh. reprezentativci nisu dozvolili protivniku da se rezultatski vrati u meč. Od samog početka kontrolisali su igru i prednost, te sigurnom pobjedom od 25:19 potvrdili trijumf rezultatom 3:1 i plasman među osam najboljih selekcija svijeta.

Ponovo je najraspoloženiji u bh. timu bio Safet Alibašić sa 20 poena, dok su po 12 dodali Adnan Manko i Mirzet Duran.

U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta, u borbi za plasman u polufinale.