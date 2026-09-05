Potvrđene kandidature za reisu-l-ulemu, izbori 10. oktobra

RTV SLON
Foto: FENA

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas održava sjednicu na kojoj se potvrđuju kandidature za novog reisu-l-ulemu, čime počinje i zvanična kampanja uoči izbora koji će biti održani 10. oktobra.

Za funkciju reisu-l-uleme kandidovani su mostarski muftija Salem ef. Dedović, sarajevski muftija Nedžad ef. Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice hafiz Mensur ef. Malkić.

Nakon potvrđivanja kandidatura, kandidati će i zvanično ući u izborni proces, a članovi Sabora Islamske zajednice imat će priliku da odluče ko će u narednom mandatu obavljati funkciju reisu-l-uleme.

Izbori za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zakazani su za 10. oktobar.

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