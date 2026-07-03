Federalno ministarstvo podržalo projekte u povratničkim mjestima

Podrška povratnicima nastavlja se kroz nove ugovore koje su potpisali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ugovori se odnose na finansijsku podršku infrastrukturnim projektima Islamske zajednice u povratničkim sredinama, s posebnim fokusom na projekte u Srebrenici.

Iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica saopšteno je da su osigurana sredstva za realizaciju važnih infrastrukturnih projekata, koji bi trebali doprinijeti unapređenju uslova za djelovanje Islamske zajednice, ali i pružiti dodatnu podršku održivom povratku i životu povratnika širom Bosne i Hercegovine.

Podrška povratnicima kroz ulaganje u infrastrukturu

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar istakao je da je riječ o nastavku uspješne saradnje s Rijasetom Islamske zajednice u BiH.

„Kontinuiranom podrškom projektima Islamske zajednice jačamo uslove za održivi povratak i ostanak ljudi u njihovim sredinama. Posebnu pažnju posvećujemo Srebrenici, gdje ulaganje u infrastrukturu znači ulaganje u opstanak, dostojanstvo i budućnost povratnika“, rekao je ministar Dizdar.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović zahvalio je Federalnom ministarstvu na dugogodišnjoj podršci, naglašavajući važnost Islamske zajednice u povratničkim sredinama.

„Islamska zajednica u povratničkim sredinama ima važnu ulogu u očuvanju identiteta i okupljanju ljudi. Zahvalni smo Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na partnerstvu koje doprinosi jačanju naših kapaciteta, posebno u Srebrenici i drugim povratničkim mjestima“, poručio je reisu-l-ulema Kavazović.

Potpisivanjem ugovora potvrđena je opredijeljenost Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Rijaseta Islamske zajednice da kroz zajedničke projekte nastave jačati infrastrukturu i stvarati bolje uslove za život povratnika u Bosni i Hercegovini.