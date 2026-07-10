Besplatan prevoz za Potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Za odlazak u Memorijalni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz brojnih gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica.

Polasci iz Tuzlanskog kantona

Iz Banovića autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati, dok je polazak iz Kalesije planiran u 6 sati.

Iz Živinica su organizovana tri autobusa. Autobus sa autobuske stanice polazi u 5:35, dok su polasci iz Litvi i Karaule planirani u 5:30 sati. Iz Kladnja se kreće sa autobuske stanice u 5:30 sati.

Za građane Tuzle organizovana su četiri autobusa, a polazak je planiran u 5:30 sati. Kao mjesta polaska i ukrcaja navedeni su Hotel Tuzla, Slavinovići kod Tehnograda, Mihatovići, Simin Han i pravac Gornja Tuzla, Simin Han.

Iz Lukavca su planirana tri autobusa, sa polascima u 5 sati sa autobuske stanice, iz Puračića i Mosorovca. Autobus iz Gračanice polazi sa autobuske stanice u 5 sati, a iz Gradačca u 4:30 sati.

Iz Srebrenika su organizovana tri autobusa, koji polaze u 5 sati sa autobuske stanice, iz Špionice i Tinje. Iz Teočaka je polazak sa autobuske stanice u 4:30 sati.

Polasci iz Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona

Autobus iz Zavidovića polazi iz Vozuće u 4:30 sati, dok je polazak iz Žepča sa autobuske stanice planiran u 4 sata. Iz Visokog se kreće sa autobuske stanice u 5 sati.

Iz Ilijaša su predviđena četiri autobusa, sa polascima u 5 sati sa autobuske stanice, iz Starog Ilijaša, Podlugova i Ljubinića.

Sa Ilidže polaze dva autobusa u 5 sati, sa autobuske stanice Terminal i iz naselja Osjek, Hendekuša.

Iz Sarajeva su planirana tri autobusa. Dva polaze sa Željezničke stanice u 5 sati, dok je jedan polazak organizovan sa područja Dobrinje u istom terminu. Iz Hadžića autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati.

Iz Vogošće su organizovana tri autobusa, sa polascima u 5 sati sa autobuske stanice, iz Blagovca i sa Kobilje Glave.

Polasci iz Podrinja i sjeveroistočne Bosne

Za područje Zvornika planirana su četiri autobusa, a polasci su u 6:30 sati. Autobusi će saobraćati na relacijama Sapna, Đulići, Snagovo, Križevići i Glumina, zatim iz Kamenice, kao i na pravcima Kozluk, Zvornik, Divič i Liplje.

Iz Milića autobus polazi sa relacije Cerska, Konjević Polje u 7 sati, dok je iz Žepe, na području Rogatice, polazak planiran u 5 sati. Autobus iz Goražda kreće sa autobuske stanice u 6 sati.

Iz Brčko distrikta polazak sa autobuske stanice planiran je u 4 sata, dok autobus iz Bijeljine polazi sa relacije autobuska stanica, Janja, u 5 sati.

Polasci iz ostalih gradova

Iz Doboja autobus polazi iz Grapske u 4:30 sati, dok je polazak iz Klokotnice u Doboj Istoku planiran u 5 sati. Iz Teslića se kreće sa autobuske stanice u 4 sata, a iz Prijedora i Kozarca u 3 sata.

Autobus iz Kotor Varoši polazi ispred gradske džamije u 4 sata. Iz Mostara je polazak sa autobuske stanice planiran u 4 sata, dok se iz Konjica kreće u 4:30 sati.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica preporučilo je građanima da provjere tačno mjesto i vrijeme polaska za svoj grad ili općinu. Besplatan prevoz za Potočare organizovan je pod porukom „Da se ne zaboravi“.